عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المفوضية الأوروبية تقلل من أهمية الاتهامات بتدخلها في الانتخابات البريطانية بروكسل – سبأ :

قللت المفوضية الأوروبية من أهمية الاتهامات التي وجهتها لها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول تدخل المفوضية في الانتخابات العامة المقررة في 8 مايو القادم ومحاولة التأثير على نتائجها.



وقال المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس في تصريحات صحافية اليوم الخميس ان "حدة الانفعالات والتوتر ترتفع مع اقتراب مواعيد الانتخابات في كل مكان وهذا الامر طبيعي".



وأضاف ان أمام المفوضية الكثير من العمل في مختلف المجالات، ولا وقت لديها للتعليق أو التدخل في مجريات الحياة السياسية البريطانية .



ولفت المتحدث إلى أن موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون في "قلب النقاش البريطاني، ولكن الحال ليس كذلك في بروكسل".



واكد قائلاً "لن نجعل عملنا كله يتمحور حول موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد، ولا أن يهيمن الأمر على أجواءنا".



وأوضح المتحدث أن المفوضية ستكون أيضاً منشغلة بعد الانتخابات البريطانية، بالتحضير للشروع بالمفاوضات، حسبما تم إقراره سابقاً على مستوى الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الموحد.



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية إتهمت في وقت سابق مسئولين في المفوضية الأوروبية بتهديد بريطانيا والتدخل في الحملات الانتخابية من أجل التأثير على نتائج الانتخابات، التي ستسبق الشروع بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ