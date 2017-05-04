محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام دورة خاصة بالمهارات الحياتية والتعلم المالي للنساء في مدينة ذمار ذمار - سبأ:

اختتمت بمدينة ذمار اليوم دورة تدريبية خاصة بالمهارات الحياتية والتعلم المالي، نظمتها مؤسسة روح الشباب ضمن البرنامج التدريبي لمشروع الإستشمال المالي المنفذ في اليمن خلال الفترة 24 أبريل - 3 مايو الحالي .



تستهدف الدورة 155 متدربة على مستوى المحافظة.



وفي إختتام الدورة التي استهدفت 155 متدربة، أشار وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق إلى أهمية الدورة النوعية للنساء لمساعدتهن في التغلب على الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عامين في ظل إستمرار العدوان وحصاره الجائر.



وأكد ضرورة تأهيل النساء، على المهارات الحياتية والحرف اليدوية التي تساعدهن على تحسين وضعهن المعيشي وخاصة في ظل الظروف الصعبة خلال المرحلة الراهنة .. مشيدا بما قدمته المرأة اليمنية من إسهامات إلى جانب أخيها الرجل في مختلف الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية ودورها في التصدي للعدوان والصمود في مواجهته وإفشال مخططاته والتي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



عقب ذلك تم تكريم المشاركات في الدورة بالشهادات التقديرية والجوائز التشجيعية .



حضر الإختتام مدير أمن المحافظة العميد أحمد علي إدريس وعضو مجلس الشورى حسن محمد عبدالرزاق، ومستشار عام المحافظة سميرة القانون ورئيس العمليات بالمحافظة العميد علي الحميدي وقائد شرطة النجدة العقيد عصام الغيلي ومدير مكتب المالية عبدالله الثلاياء ومدير مكتب الثقافة محمد العومري ومدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ