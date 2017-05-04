عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ايطاليا تعلن عن عقد مؤتمر حول الهجرة في يوليو القادم بمشاركة ليبيا روما – سبأ :

أعلنت ايطاليا اليوم الخميس عن عقد مؤتمر حول الهجرة في السادس من يوليو القادم .. مشيرة الى انها دعت ليبيا وبلدان أفريقية أخرى تمر عبرها الهجرة غير الشرعية .



ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو قوله اليوم خلال جلسة استماع أمام لجنتي الشئون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الايطاليين "قررت عقد مؤتمر وزاري عن الهجرة في روما يوم الـ6 من تموز/يوليو المقبل" .



واوضح الفانو أن "اللقاء سيشهد أيضاً حضور المئولية العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني" فضلاً عن "الشركاء الأوروبيين، والمنظمات الدولية المختصة بالهجرة والمفوضية العليا لشئون اللاجئين".

سبأ [04/مايو/2017]سبأ