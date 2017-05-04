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آخر تحديث: الخميس، 04 - مايو - 2017 الساعة 06:01:19م
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ايطاليا تعلن عن عقد مؤتمر حول الهجرة في يوليو القادم بمشاركة ليبيا
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ايطاليا تعلن عن عقد مؤتمر حول الهجرة في يوليو القادم بمشاركة ليبيا
[04/مايو/2017]
روما – سبأ :
أعلنت ايطاليا اليوم الخميس عن عقد مؤتمر حول الهجرة في السادس من يوليو القادم .. مشيرة الى انها دعت ليبيا وبلدان أفريقية أخرى تمر عبرها الهجرة غير الشرعية .

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو قوله اليوم خلال جلسة استماع أمام لجنتي الشئون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الايطاليين "قررت عقد مؤتمر وزاري عن الهجرة في روما يوم الـ6 من تموز/يوليو المقبل" .

واوضح الفانو أن "اللقاء سيشهد أيضاً حضور المئولية العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني" فضلاً عن "الشركاء الأوروبيين، والمنظمات الدولية المختصة بالهجرة والمفوضية العليا لشئون اللاجئين".

سبأ
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