رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عودة المدرب الاسباني مانزانو للدوري الصيني لكرة القدم هونج كونج - سبأ:

أعلن المدرب الاسباني جريجوريو مانزانو اليوم الخميس عودته إلى الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم بعد أن ارتبط بعقد حتى نهاية الموسم الحالي مع نادي جويتشو تشيتشنغ.



وأصدر مانزانو بيانا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قال فيه: إنه تولى تدريب جويتشو خلفا للمدرب الصيني لي بينغ.



وكان مانزانو قد فاز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الصيني الأول في 2014م بعد أن قاد بكين جوان للحصول على المركز الثاني بين فرق البطولة.



وقاد مانزانو (61 عاما) مايوركا للفوز بكأس مالك اسبانيا في 2004م قبل أن ينتقل للصين لتدريب بكين جوان في بداية موسم 2014م.



وبعد أن أمضى موسمين مع نادي العاصمة انتقل مانزانو إلى شينهوا لكنه اضطر للرحيل في نهاية الموسم الماضي رغم حصول فريقه على المركز الرابع والتأهل لتصفيات دوري أبطال آسيا ليتولى جوس بويت القادم من أوروجواي مهمة تدريب الفريق بدلا منه.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ