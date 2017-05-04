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آخر تحديث: الخميس، 04 - مايو - 2017 الساعة 06:01:19م
وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة ينفي وجود أي قرار لرفع أسعار المشتقات النفطية
نفى وزير الإعلام الناطق بإسم حكومة الإنقاذ الوطني أحمد حامد وجود أي قرار لرفع أسعار المشتقات النفطية.
المفوضية الأوروبية تقلل من أهمية الاتهامات بتدخلها في الانتخابات البريطانية
قللت المفوضية الأوروبية من أهمية الاتهامات التي وجهتها لها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول تدخل المفوضية في الانتخابات العامة المقررة في 8 مايو القادم ومحاولة التأثير على نتائجها.
منظمة (الفاو) تخفض توقعاتها لإنتاج الحبوب بالعالم
خفضت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) توقعاتها لإنتاج الحبوب بالعالم لعام 2017 بنسبة 4ر0 في المائة عن العام الماضي مع نمو وتيرة الاستخدام بنحو 1 في المائة.
وزير الشباب والرياضة يكرم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب المدرسية
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، اليوم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب الرياضية المدرسية الأولى التي نظمها على مدى أسبوعين النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع امانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.
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مناقشة إمكانية دعم الصندوق الإجتماعي للقطاع التربوي بصنعاء
[04/مايو/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة صنعاء اليوم إمكانية دعم الصندوق الإجتماعي للتنمية للقطاع التربوي بالمحافظة.

واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية والتعليم هادي عمار ومسئول التعليم في الصندوق الإجتماعي عبدالكريم السالمي، تدخلات الصندوق الإجتماعي للمساهمة في دعم قطاع التعليم بالمحافظة.

وأشاد مدير مكتب التربية بالمحافظة بجهود وعم الصندوق الإجتماعي للتنمية والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في مختلف مديريات المحافظة .. مؤكدا الإستعداد لتذليل الصعوبات التي قد تواجه مشاريع الصندوق في قطاع التعليم.

سبأ
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