محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إمكانية دعم الصندوق الإجتماعي للقطاع التربوي بصنعاء صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة صنعاء اليوم إمكانية دعم الصندوق الإجتماعي للتنمية للقطاع التربوي بالمحافظة.



واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية والتعليم هادي عمار ومسئول التعليم في الصندوق الإجتماعي عبدالكريم السالمي، تدخلات الصندوق الإجتماعي للمساهمة في دعم قطاع التعليم بالمحافظة.



وأشاد مدير مكتب التربية بالمحافظة بجهود وعم الصندوق الإجتماعي للتنمية والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في مختلف مديريات المحافظة .. مؤكدا الإستعداد لتذليل الصعوبات التي قد تواجه مشاريع الصندوق في قطاع التعليم.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ