محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف قنص جنديين سعوديين وتدمير آلية واستهداف عدد من مواقع العدو بجيزان جيزان - سبأ:

قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم جنديين سعوديين، فيما دمرت آلية عسكرية ودكت عدد من تجمعات ومواقع الجيش السعودي بجيزان.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جنديين سعوديين في موقع القرن .



وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعبية فجرت آلية سعودية في الخوبة ومصرع طاقهما.



ووقفا للمصدر فإن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لجنود العدو السعودي في مواقع الكرس وخلف الكرس ورأس ملحمة والسودانة والمصفوقة والتبة الحمراء مكبدة العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

سبأ [04/مايو/2017]سبأ