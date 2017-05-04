محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام دورة تدريبية خاصة برؤساء أقسام الإحصاء والتخطيط بمكاتب التربية صنعاء - سبأ:

اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الخاصة برؤساء أقسام الإحصاء والتخطيط على الدليل الإجرائي الموحد للتخطيط الإستراتيجي التربوي، نظمها المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم وبرنامج الشراكة العالمية واستمرت ثمانية أيام.



وفي الإختتام حضره وكيل الوزارة لقطاع التعليم احمد النونو أشار رئيس المكتب الفني علي الحيمي إلى أهمية الدورة في تعزيز القدرات المهارية والفنية في مجال التخطيط الإستراتيجي لدى المشاركين .



وأوضح أن الدورة في مرحلتها الأولى استهدفت 254 مشاركا يمثلون رؤساء أقسام الإحصاء والتخطيط بالمديريات المستهدفة بـ 14 محافظة .. مبينا أن الدورة تسعى لتوحيد المصطلحات و المفاهيم المستخدمة في التخطيط وفق منهجية علمية وكذا آلية ربطها بين جميع المستويات الإدارية المدرسة والمديرية والمحافظة والوزارة .



وحث رئيس المكتب الفني المشاركين في الدورة على تجسيد الدليل الإجرائي في الواقع العملي .. لافتا إلى أن المرحلة الثانية من الدورة التي من المقرر إقامتها الأسبوع المقبل ستستهدف رؤساء أقسام الإحصاء والتخطيط ببقية المحافظات.



ونوه بدعم الشراكة العالمية لقطاع التعليم.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ