اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار سنغافورة - سبأ:

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الخميس، مع صعود الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين بدعم توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو القادم.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1234.52 دولار للأوقية بعدما انخفض لأدنى مستوى منذ 21 مارس عند 1232.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.



وتراجع الذهب 1.5 في المائة أمس الأربعاء وهو أكبر انخفاض يومي له منذ يوم 23 نوفمبر الماضي لينزل عن متوسطه في 50 يوما و200 يوم.



كما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أكثر من 1 في المائة إلى 1235.40 دولار للأوقية.



وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.2 في المائة إلى 99.400 اليوم بعدما وصل لأعلى مستوى في أسبوعين عند 99.462.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ