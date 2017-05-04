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تكريم العمال المبرزين في مختلف القطاعات بمحافظة إب بمناسبة عيد العمال العالمي
[04/مايو/2017]
إب - سبأ:
نظم فرع الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن بمحافظة إب اليوم حفل تكريمي للعمال المبرزين في مختلف القطاعات بمناسبة عيد العمال العالمي الأول من مايو.

وفي حفل التكريم أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح أهمية تكريم العمال في يوم عيدهم العالمي لتحفيزهم على بذل مزيد من العطاء والإنتاج والإبداع في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية .

واعتبر الإحتفال بمناسبة عيد العمال وتكريم العاملين يأتي تقديرا وعرفانا بجهود العاملين والمتفانين في مختلف المؤسسات والمرافق الخدمية .. مشيدا بجهود العاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج ودورهم في تحسين الأداء وتطوير مستوي الخدمات المختلفة .

وأكد المحافظ إب دعم ومساندة قيادة السلطة المحلية لعمال المحافظة والذي كان لهم دور بارز في الدفع بعجلة التنمية رغم إستمرار العدوان والحصار الجائر الذي فرضته دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على الشعب اليمني، مما أثر سلبا على مختلف القطاعات.

فيما أشار رئيس فرع إتحاد نقابات عمال اليمن بالمحافظة آبا ذر الغشم إلى أن الإحتفال بعيد العمال وتكريمهم في ظل إستمرار العدوان يشكل صمود وتحدي في مواقع العمل والإنتاج .. مؤكدا إستمرار جميع العمال في أعمالهم رغم التحديات الراهنة.

وأكد الغشم بإسم عمال محافظة إب وقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مختلف ساحات وميادين العزة والكرامة والشرف لمواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.

وفي ختام الحفل الذي تخلله فقرة فنية للفرقة الفنية التابعة لمكتب الثقافة بالمحافظة وقصيدة للشاعر عبدالقادر البناء بعنوان "فرحة عامل"، تم تكريم العمال والعاملات المبرزين في مختلف مرافق العمل بالمحافظة.

حضر الإحتفال أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي وقيادات فروع الإتحادات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة .

سبأ
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