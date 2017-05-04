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آخر تحديث: الخميس، 04 - مايو - 2017 الساعة 06:01:19م
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  رياضة
الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يتهم نادي ميدلسبره بالفشل في السيطرة على لاعبيه
[04/مايو/2017]
لندن – سبأ :
إتهم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم نادي ميدلسبره بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال مباراته التي انتهت بالتعادل 2-2 مع ضيفه مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الخميس "حسبما أدعي فإنه في نحو الدقيقة 66 من زمن اللقاء فإن النادي فشل في إلزام لاعبيه بالتصرف بصورة لائقة".

وكان عدد من لاعبي ميدلسبره قد اعترضوا بصورة غير لائقة بعد أن منح كيفن فريند حكم المباراة ركلة جزاء لسيتي في الشوط الثاني.

وأحرز سيرجيو أجويرو لاعب سيتي هدفاً من ركلة الجزاء ليتعادل الفريقان 1-1 قبل أن يعادل الضيوف النتيجة مرة أخرى بالهدف الثاني الذي حمل توقيع البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة يحتل ميدلسبره المركز 19 وقبل الأخير .. متخلفاً بست نقاط عن منطقة الأمان قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

سبأ
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