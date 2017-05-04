عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خروج دفعة جديدة من المسلحين في حي الوعر بمدينة حمص وسط سورية دمشق – سبأ :

أعلنت السلطات السورية اليوم الخميس عن خروج دفعة جديدة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر بمدينة حمص باتجاه منطقة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي تمهيداً لإنهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي .



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "أنه في اطار استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في الـ 13 من آذار الماضي في حي الوعر بدأ خروج الدفعة الثامنة من مسلحي الحي وبعض عائلاتهم وفق البرنامج المحدد للاتفاق".



واشارت الى ان عملية الخروج تمت بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية.



وكان أكثر من 460 مسلحاً والبعض من أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر خرجوا يوم الأحد الماضي .



ويعد حي الوعر آخر أحياء مدينة حمص الذي تنتشر فيه المجموعات المسلحة وسبق أن تم اخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في مارس عام 2014م.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ