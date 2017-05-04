كوريا الجنوبية تؤكد مجدداً أن واشنطن تتحمل تكاليف منظومة (ثاد) [04/مايو/2017] سول- سبأ:

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مجدداً أن واشنطن هي من تتحمل تكاليف منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم (ثاد) في القوات الأمريكية المتمركزة بكوريا الجنوبية.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الوزارة مون سانغ كيون، القول: إن "الولايات المتحدة تتحمل نشر وتشغيل وصيانة المنظومة، بينما توفر كوريا الجنوبية الأراضي والبنى التحتية مثل الكهرباء والطرق".



وأضاف إن "الولايات المتحدة عليها أن تتحمل تكاليف إنشاء مبنى جديد داخل الأراضي المتوفرة (ملعب الغولف في بلدة (سونغ جو) بمحافظة (كيونغ سانغ) الشمالية، حيث مكان نشر المنظومة)، وتدفع تكاليف تشغيل وصيانة المنظومة مثل فاتورة الكهرباء والوقود".



وأوضح المتحدث أن عملية نشر منظومة (ثاد) تجري بموجب اتفاقية وضعية القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية (صوفا).



وتشكل اتفاقية وضعية القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية جزءا من معاهدة الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي تحكم وضع القوات الأمريكية المتمركزة في سول، وتطالب الاتفاقية كوريا الجنوبية بتوفير قطعة أرض وبنية تحتية للقوات الأمريكية المتمركزة هنا، فيما تقوم الولايات المتحدة بتمويل عمليات قواتها وأصولها العسكرية.



وتتقاسم كوريا الجنوبية حاليا تكاليف الحفاظ على 28,500 جندي أمريكي متمركزين فيها، وذلك من خلال تجديد اتفاقية الإجراءات الخاصة الثنائية كل 5 سنوات.

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