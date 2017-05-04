ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح بعد بيان المركزي [04/مايو/2017] نيويورك - سبأ:

ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عند الفتح اليوم الخميس بدعم القطاع المصرفي بعدما عبر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن ثقته في قوة الاقتصاد.. غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والطاقة.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 25.49 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة ليصل إلى 20983.39 نقطة.



وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.14 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 2391.27 نقطة.



وصعد المؤشر ناسداك المجمع 6.60 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 6079.15 نقطة.

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