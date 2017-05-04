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آخر تحديث: الخميس، 04 - مايو - 2017 الساعة 05:19:40م
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية
حققت قوات الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية دفاعا عن سيادة الوطن وكرامة شعبه .
بدأ التصويت في الانتخابات الجزائرية
تبدأ في وقت لاحق اليوم الانتخابات الجزائرية التي تعد الأولى من نوعها منذ تبني الجزائر لإصلاحات دستورية تهدف إلى توسع صلاحيات المجلس التشريعي التي تستمر لمدة خمسة أعوام.
ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض المخزونات الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط اليوم مع انخفاض في المخزونات الأمريكية في السوق .
وزير الشباب والرياضة يكرم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب المدرسية
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، اليوم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب الرياضية المدرسية الأولى التي نظمها على مدى أسبوعين النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع امانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.
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  اقتصاد
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح بعد بيان المركزي
[04/مايو/2017] نيويورك - سبأ:
ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عند الفتح اليوم الخميس بدعم القطاع المصرفي بعدما عبر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن ثقته في قوة الاقتصاد.. غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والطاقة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 25.49 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة ليصل إلى 20983.39 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.14 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 2391.27 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 6.60 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 6079.15 نقطة.
سبأ
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