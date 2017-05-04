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آخر تحديث: الخميس، 04 - مايو - 2017 الساعة 05:19:40م
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ايفرتون الانجليزي لكرة القدم يمدد تعاقده مع مهاجمه كالفرت-ليوين 5 سنوات
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  رياضة
ايفرتون الانجليزي لكرة القدم يمدد تعاقده مع مهاجمه كالفرت-ليوين 5 سنوات
[04/مايو/2017] ايفرتون- سبأ:
مدد المهاجم الانجليزي الصاعد دومينيك كالفرت-ليوين ارتباطه بناديه الحالي ايفرتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بتوقيع عقد جديد معه مدته 5 سنوات الليلة الماضية.

ونقل الموقع الرسمي لايفرتون عن المهاجم الشاب كالفرت- ليوين قوله "لم أتوقع أن تمضى الأمور بهذه السرعة.. وأنا أعمل بكل جد بصورة يومية من أجل التطور والتحسن".

وأضاف "أتعلم كل يوم الجديد في التدريبات والمباريات وهذا هو ما أريده.. مر الوقت سريعا منذ توقيعي الأول لايفرتون."

وتابع قائلاً "انضمامي للفريق الأول جاء أسرع من المتوقع بعض الشيء.. والآن أنا أستمتع بالانتماء للفريق الأول".

وكان كالفرت-ليوين (20 عاما) قد انضم إلى فريق المدرب رونالد كومان قادما من شيفيلد يونايتد في أغسطس الماضي وشارك معه 10 مرات خلال الموسم الحالي.. وأحرز أول أهدافه في الفوز 4-صفر على هال سيتي في مارس الماضي.
سبأ
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