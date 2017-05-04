الاحتلال الإسرائيلي يحتجز مواطنين فلسطينيين شرق طوباس ويمدد توقيف أسيرين جريحين من مخيم جنين [04/مايو/2017] طوباس- سبأ:

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الخميس، مواطنين فلسطينيين اثنين، كانا يحصدان أرضيهما شرق طوباس.. فيما مددت سلطات الاحتلال في محكمة سالم العسكرية، توقيف أسير جريح من مخيم جنين للمرة الثانية على التوالي.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسئول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، القول: إن قوات الاحتلال تحتجز منذ الساعة السابعة صباحا، المواطنين.. أثناء عملهما في حصاد أرضيهما في سهل قاعون، بالقرب من واد ابزيق شرق طوباس؛ بحجة أنهما يعملان في مناطق عسكرية مغلقة.



وذكر ذوو الأسير الجريح منير سلامة (17 عاما) من مخيم جنين، أن المحكمة المذكورة مددت توقيف نجلها لمدة 13 يوما في مركز تحقيق الجلمة، رغم تردي وضعه الصحي بسبب اعتقاله وهو مصاب.



في السياق ذاته، تم تأجيل محاكمة الأسير الجريح ثائر جبارين للمرة الثامنة على التوالي حتى يوم الـ14 من يونيو المقبل في محكمة سالم.

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