وزير الإعلام ينفي وجود أي قرار لرفع أسعار المشتقات النفطية [04/مايو/2017] صنعاء - سبأ:

نفى وزير الإعلام الناطق بإسم حكومة الإنقاذ الوطني أحمد حامد وجود أي قرار لرفع أسعار المشتقات النفطية.



وأكد الوزير حامد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزارة النفط تقدمت بمقترح لرفع المشتقات النفطية الأمر الذي قابله وزراء حكومة الإنقاذ بالرفض في حينه.



واستغرب الناطق بإسم حكومة الإنقاذ الوطني ما صرح به ناطق شركة النفط مؤخرا من تصريحات غير مسئولة .. مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أكد في جلسته اليوم على استدعى ناطق شركة النفط ليتم مسألته بهذا الخصوص.



وقال الناطق بإسم حكومة الإنقاذ الوطني" في حال تجاوز ما رفضه أعضاء مجلس الوزراء بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية، فإن على شركة النفط تحمل مسؤولية قرارها برفع المشتقات النفطية ".

سبأ