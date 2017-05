L'armée pilonne les sites militaires saoudiens à Najran [04/مايو/2017]



NAJRAN, 04 Mai (SABA) - Les unités d'artillerie et de missiles des forces de l'armée et des comités populaires ont pilonné un nombre de bases militaires ennemies saoudiennes à Najran, un officier de l'armée a dit à Saba jeudi.



L'artillerie des forces nationales ont ciblé les sites d'Alshabkah, le passage de la frontière al Khadra, le camp d'Akifah, le site militaire d'Esh et le commande d'Al Hammad.



Les bombardements ont infligé de lourdes pertes pour les troupes saoudiennes, les bases militaires et leur matériel militaire.



AS/AS



SABA