تكريم الطلاب والمعلمين المبرزين بمدرسة النهضة الثانوية بمدينة ذمار [04/مايو/2017] ذمار - سبأ:

كرمت مدرسة النهضة الثانوية للبنين بمدينة ذمار أوائل طلاب المرحلة الثانوية والمعلمين المبرزين خلال العام الدراسي 2017 - 2016 م.



وفي التكريم أشاد الوكيل محمد محمد عبدالرزاق بإستمرار العملية التعليمية بمدرسة النهضة وعموم مدارس المحافظة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن للعام الثالث على التوالي .. معتبرا إستمرار التعليم في مثل هذه الظروف إنتصار لأبناء الشعب اليمني أمام وحشية وبشاعة وإجرام تحالف العدوان.



وأشار إلى أن الشعب اليمني أثبت للعالم أنه شعب عصي ويأبى الخضوع والإنكسار أمام آلة القتل والإجرام لتحالف دول العدوان بقيادة السعودية.



فيما أشارت كلمة مدرسة النهضة الثانوية إلى أن تكريم الطلاب والمعلمين المبرزين يشجعهم على بذل مزيد من العطاء والمثابرة في التحصيل العلمي.



تخلل الحفل الذي تم خلاله تكريم الطلاب المتفوقين والمعلمين المبرزين بالشهادات التقديرية والجوائز التشجيعية، فقرات فنية وأناشيد وقصائد شعرية.



حضر الحفل مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد محمد الحدي، ومدير عام مديرية مدينة ذمار محمد السيقل وعدد من القيادات التربوية ومدراء المدارس بالمحافظة.

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