Artillerie de l'armée frappe des mercenaires pro-saoudiens à Marib [04/مايو/2017]

MARIB, 04 Mai (SABA) - L'artillerie de l'armée et des forces populaires ont bombardé ce jeudi un groupe de mercenaires de la coalition de l'agression saoudo-américaine dans la vallée d'Al-Rabu'ah à Serwah de la province de Marib, tuant un certain nombre de mercenaires et en blessant d'autres , un officier de l'armée a dit à Saba jeudi.



En outre, les forces nationales ont pilonné les sites des mercenaires dans les montagnes à proximité du district Nehm, tuant des dizaines et en blessant d'autres.



SABA