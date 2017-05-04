انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [04/مايو/2017] مسقط - سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (5ر16) نقطة وبنسبة (30ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (92ر5475) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42ر5492) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(449) ألفًا و(204) ريالات عمانية منخفضة بنسبة (5ر20) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (3) ملايين و(80) ألفًا و(583) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (084ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (89ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (578) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (60ر23) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (135) ألف ريال عماني أي ما نسبته (51ر5) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (443) ألف ريال عماني وبنسبة (09ر18) في المائة.

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