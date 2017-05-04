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آخر تحديث: الخميس، 04 - مايو - 2017 الساعة 05:19:40م
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  اقتصاد
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً
[04/مايو/2017] واشنطن- سبأ:
انخفض عدد الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي وتراجع عدد الأمريكيين في كشوف طلبات الإعانة إلى أدنى مستوى في 17 عاما مما يشير إلى استمرار تحسن سوق العمل وهو ما قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة انخفضت 19 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 238 ألفا للأسبوع المنتهي في 29 أبريل.

ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن خبراء اقتصاد، القول: إن طلبات إعانة البطالة تأثرت في الأسابيع الماضية بعطلتي عيد الفصح والربيع اللتين يتغير موعدهما سنويا مما يجعل من الصعب استبعاد التقلبات الموسمية من البيانات.

وطلبات إعانة البطالة الآن أدنى من مستوى 300 ألف طلب المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الـ13 بعد المائة على التوالي وهي أطول فترة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر حجما.

وتقترب سوق العمل من حالة التوظيف الكامل حيث يبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته في نحو 10 أعوام عند 4.5 في المائة.

وزاد المتوسط المتحرك في أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 750 طلبا إلى 243 ألفا في الأسبوع الماضي.

وكشف تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانة البطالة بعد الأسبوع الأول انخفض 23 ألفا إلى 1.96 مليون شخص للأسبوع المنتهي في 22 أبريل.. وهذا هو أدنى مستوى منذ أبريل من عام 2000.
سبأ
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