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وكيل محافظة صنعاء يتفقد عددا من مدارس مديرية بني مطر
[04/مايو/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم والشباب طالب دحان اليوم سير العملية التعليمية بمدارس مديرية بني مطر .
وكرم الوكيل دحان ومعه مدير مكتب التربية بمديرية بني مطر مقبل الجعدبي خلال زيارته لخمس مدارس بني مطر 57 معلماً ومعلمة ومتطوعاً ومتطوعة.
وأكد وكيل محافظة صنعاء مواصلة النزول الميداني لجميع مدارس المحافظة للاطلاع عن سير العملية التعليميه وتكريم المعلمين الصامدين في الميدان التربوي.
مشيداً بما يقوم به مكتب التربيه والتعليم بالمديريه وجميع الكوادر التربويه لانجاح سير العمليه التعليميه وتذليل الصعوبات.
سبأ