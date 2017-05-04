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جامعة دار السلام الدولية تحتفل بتخرج الدفعة السادسة من كلية التجارة وإدارة الأعمال بصنعاء
[04/مايو/2017] صنعاء - سبأ:
احتفلت جامعة دار السلام الدولية للعلوم والتكنولوجيا بصنعاء اليوم بتخرج الدفعة السادسة من كلية التجارة وإدارة الأعمال دفعة " الصالة الكبرى ..شهداء وطن".

وفي الحفل الذي حضره عدد من المسئولين وأولياء أمور الطلاب والطالبات أثنى نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي بجهود الخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على استمرارهم في اكساب الطلاب العلم والمعرفة والتحصيل العلمي رغم الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان الغاشم والحصار الضالم واستهدافه المؤسسات التعليمية.

وأعتبر الدكتور الحوالي إن تخريج هذه الكوكبة من الطلاب والطالبات في ظل هذه الظروف العصيبة من تاريخ اليمن الحديث  رسالة للعالم مفادها أن مهما حاول العدوان  تركيع الشعب اليمني واستمر في غيه وطغيانه واحدث في الارض الفساد واستهدف كل مقومات الحياة ، فأن اليمنيين قادرون على مواجهة العدوان بالتحدي و الصبر والصمود  والثبات ومقارعة الظلم والطغيان ومستمرون في حياتهم العملية في مختلف المجالات حتى يحقق الله النصر الموعود.

 وأكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني أن استمرار العملية التعليمية في الجامعات والمعاهد  والمدارس تعتبر جبهة من جبهات الصمود والمقاومة.. منوهاً بقدرة الخريجين في تجاوز هذه الظروف والمحن وتحقيق  حياة حافلة بالعطاء والنجاح في سوق العمل المحلي والإقليمي وخدمة وطنهم ومجتمعهم في شتى المجالات.

     من جانبه أشاد رئيس الجامعة  الدكتور كريم زغير أسيود بالقدرات والمهارات التي اكتسبتها دفعة الصالة الكبرى ، شهداء وطن، رغم الظروف الراهنة جراء العدوان ودورهم في النهوض بمجتمعهم كون الكفاءات والمهارات العلمية اصبحت تمثل حجر الزاوية في تقدم وتطور أي مجتمع.

وقال :" نحتفي اليوم بتخرج هذه الكوكبة تحت راية العلم والمعرفة والعلم التي أخافت العدوان الحاقد على وطن التاريخ والعروبة والحضارة الشامخة على مر الأزمان .. مستعرضاً أدوار اليمنيين القداماء في تأسيس الحضارات مروراً بدورهم في حمل رسالة الإسلام من بزوغ فجر الإسلام وإيصالها اصقاع الأرض، وصولاً إلى دورهم في الفتوحات الإسلامية والتصدي لأي عدوان والدفاع عن العروبة في الجزيرة العربية وماجاورها.

وأشار إلى أن الأجيال اليوم يحملون راية الأجداد في الدفاع والتصدي لعدوان حاقد وهمجي استهدف الأرض والإنسان والحضارة اليمنية   .. داعياً الخريجين إلى الجد والمثابرة في أعمالهم وأن يكونوا سفراء لجامعاتهم وتطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعارف وقيم أخلاقية في الحياة العملية وفق المعايير الدولية .

بدوره هنأ عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة الدكتور محمد عبدالله الأشول الخريجين بتخرجهم وتحقيق جزء من طموحاتهم .. مشيراً إلى أن الخريجين سينتقلون إلى محطة أخرى من الحياة إلى سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية كون الأمم والشعوب إنما ترتقي بعوالم التغيير التي تتجسم مع متطلبات الزمن .

وألقيت كلمات  عن أولياء الأمور  وعن الخريجين  استعرضت في مجملها مراحل الصعاب والتحديات التي واجهوها خلال مشوارهم العلمي وأيام الجد والمثابرة والاجتهاد وصولاً إلى توديع مراحلهم الدراسية والولوج إلى سوق العمل .

واشادت الكلمات بجهود اعضاء هيئة التدريس وتفانيهم في اكسابهم الخبرات العلمية والمهارات المعرفية  بكل همة وعزيمة والوقوف إلى جانبهم لحصد ثمار تلك السنوات يحدوهم الأمل الممزوج بالثقة أن يكون اليوم حافزاً لهم للعطاء وتجاوز الصعاب والتحديات من أجل خدمة الوطن والمساهمة في بناء نهضته وتقدمه وازدهار.

    تخلل الحفل قصيدة شعرية للطفلة الموهبة ليان ، تلاها فقرات استعراضية لعدد من الزهرات، وتقديم وصلات فنية وإنشادية معبرة.

وفي ختام الحفل كرمت اللجنة التحضيرية كل من نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني ورئيس الجامعة وعميد الكلية بدروع  الدفعة والشهادات التقديرية إضافة إلى تكريم الاستاذ المثالي بالكلية الدكتور أنور معزب بدرع الدفعة، تقديراً لجهودهم في دعم ومساندة  الدفعة وإنجاح هذا الحفل، تلاها توزيع الشهادات  التقديرية على الخريجين.
سبأ
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