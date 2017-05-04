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إطلاق صاروخين من نوع غراد وزلزال2 على تجمعات المرتزقة بحريب نهم بمأرب
[04/مايو/2017]
مأرب - سبأ:
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخين من نوع غراد وزلزال2 على تجمعات مرتزقة العدوان بمنطقة الخانق بحريب نهم غربي مأرب.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف تجمعات للمرتزقة بمنطقة الخانق بصاروخ من نوع "غراد" وصاروخ من نوع "زلزال" وأصابت هدفها موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.
كما أستهدفت مدفعية الجيش واللجان مواقع لهم بجبل صلب وحريب نهم محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.
سبأ