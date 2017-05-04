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آخر تحديث: الخميس، 04 - مايو - 2017 الساعة 01:18:53م
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية
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قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية
[04/مايو/2017]
صنعاء - سبأ:

حققت قوات الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية دفاعا عن سيادة الوطن وكرامة شعبه .

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في موقع سلاطح ومنفذ الخضراء في نجران محققا إصابات مباشرة .

وأضاف المصدر أنه تم استهداف موقع السيابة وموقع مستحدث في جيزان بصواريخ الكاتيوشا , فيما قصفت مدفعية الجيش واللجان منفذ علب ، الجوازات ، معسكر الحضار في عسير محققة إصابات مباشرة .

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان بينهم قيادات وتدمير مدرعة ومعدل 14 في عملية نفذتها قوات الجيش واللجان شمال المخا في محافظة تعز , كما لقي أربعة من المرتزقة مصرعهم في تبة العمدان بالضباب و المكلكل وصالة .

وأشار المصدر إلى تدمير وحدتي الهندسة و الإسناد المدفعي في الجيش واللجان آليتين لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي جوار التبة الحمراء شمال شرق نابضة بمديرية المخا و شمال غرب حوزان .

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة في منطقة النجد و وادي نملة في حريب القراميش بمحافظة مأرب نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم ثلاثة من القادة .

وأوضح المصدر أن قصفا مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات لآليات وخيام مرتزقة العدوان في جبل صلب بحريب نهم محققا إصابات مباشرة ، كما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في الأطراف الشمالية الشرقية لمديرية المتون وبوابة معسكر الخنجر الشرقية بمحافظة الجوف محققة إصابات مباشرة .

سبأ
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