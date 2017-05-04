محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن ثلاثة مواطنين أصيبوا جراء خمس غارات إحداها من طائرة بدون طيار على منطقة آل صبحان في مديرية باقم بمحافظة صعدة ، مبيناً أن الطيران شن أربع غارات على منطقة العطفين بمديرية كتاف و خمس غارات على سوق الملاحيط بمديرية الظاهر في المحافظة نفسها .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مفرق المخا و أكثر من 17 غارة على معسكر خالد بمحافظة تعز ، و أربع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة .



وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارة سيارة مواطن في منطقة حباب بمديرية صرواح محافظة مأرب و شن ثلاث غارات على منطقة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف .

سبأ [04/مايو/2017]سبأ