قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية حققت قوات الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية دفاعا عن سيادة الوطن وكرامة شعبه . بدأ التصويت في الانتخابات الجزائرية تبدأ في وقت لاحق اليوم الانتخابات الجزائرية التي تعد الأولى من نوعها منذ تبني الجزائر لإصلاحات دستورية تهدف إلى توسع صلاحيات المجلس التشريعي التي تستمر لمدة خمسة أعوام. ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض المخزونات الأمريكية ارتفعت أسعار النفط اليوم مع انخفاض في المخزونات الأمريكية في السوق . وزير الشباب والرياضة يكرم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب المدرسية كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، اليوم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب الرياضية المدرسية الأولى التي نظمها على مدى أسبوعين النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع امانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.