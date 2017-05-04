[04/مايو/2017] عمران – سبأ:
ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عمران صالح المخلوس مع مدير منظمة (DRC) في اليمن جيوفاني سبل دعم المنظمة للقطاع الزراعي بالمحافظة.
وبحث الاجتماع إمكانية وضع آلية لمساعدة المزارعين ودعمهم من خلال توفير البذور المحسنة، شتلات البن واللوز، الحراثات ، وسائل الري الحديثة ، البيوت المحمية.
وثمّن المخلوس جهود المنظمة في دعم القطاع الزراعي بالمحافظة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .
فيما أشار مدير المنظمة إلى أنه سيتم دراسة المشاريع والبرامج المقدمة من مكتب الزراعة بالمحافظة لمساعدة المزارعين وأنها ستكون ضمن أولويات برامج المنظمة لهذا العام .
حضر اللقاء مدير عام مكتب الزراعه حمير الجبلي وعدد من مزارعي قاع البون .
سبأ