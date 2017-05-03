عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية سول – سبأ :

بدأ التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية والذي يستمر حتى يوم غد /الجمعة/ .



وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ أنه تم إنشاء 3507 مراكز اقتراع في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، خاصة في المرافق التي تزدحم بالمارة، ومنها محطة سول للقطار، ومطار انتشون الدولي .



وقد وصلت نسبة المشاركة في التصويت المبكر للانتخابات المحلية لعام 2014 والانتخابات العامة لعام 2016 إلى 11.5% و12.2% على التوالي .



ويجري التصويت المبكر للمرة الأولى في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في التاسع من مايو الجاري .



وكان مواطنو كوريا الجنوبية في الخارج قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في 25 وحتى 30 أبريل الماضي في 204 مراكز اقتراع في 116 دولة في العالم .

سبأ [04/مايو/2017]سبأ