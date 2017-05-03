عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا والاسرى الفلسطينيون يواصلون اضرابهم لليوم الـ 18 رام الله – سبأ :



اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق في مدن نابلس وطولكرم وبيت لحم والخليل وجنين، واعتقلتهم.



وتشن قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال يوميا تطال عشرات الفلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة.



على صعيد اخر يواصل قرابة 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الثامن عشر على التوالي، تحت عنوان “الحرية والكرامة”، لاستعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة السجون الاسرائيلية.



وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان اليوم الخميس، ان إدارة سجون الاحتلال واصلت حصارها، وعزلها للأسرى المضربين عن الطعام، وإجراءاتها القمعية بحقهم، ما دفع المزيد من الأسرى إلى الانضمام إلى الاضراب.



وقررت محكمة الاحتلال العليا السماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين، بعد منعهم من الزيارة منذ اليوم الأول للإضراب، ورفعت مصلحة السجون الاسرائيلية مستوى تأهب الطواقم الطبية، تحسبا لأي طارئ.



ويطالب الأسرى بتحقيق عدد من الأمور الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي حققوها سابقا من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وتتمثّل مطالبهم بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والعلاج الطبي للأسرى المرضى، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ