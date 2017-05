L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Taiz: Destruction et brulure de deux véhicules militaires appartenant aux mercenaires de l'agression saoudienne

TAIZ, 04 Mai (SABA) – L'unité d'ingénierie et celle de cross-mitrailleur au sein de l'armée et des comités populaires ont détruit deux vehicules militaires appartenant aux mercenaires de l'agression saoudienne au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a déclaré à SABA, que l'unité d'ingénierie a détruit un blindée appartenant aux forces de l'agression au Nord d'Hawzan et ciblé des rassemblements des mercenaires à la zone d'Al-Ma'aqr au district de Dhoubab.



Il a souligné que l'unité de cross-mitrailleur a brûlé un bulldozer, qui construisait de fortifications à côté d'Al-Tabah Al-Hamra'a au nord-est de Nabidhah au district de Moka.



AM



SABA [04/مايو/2017]SABA المزيد من (L‘agression saoudienne contre le Yémen)