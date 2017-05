Raid contre la voiture d'un citoyen à Sourwah



MAIRB, 04 Mai (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé un raid contre la voiture d'un citoyen à la vallée d'Habab au gouvernorat de Marib.

Une source locale au gouvernorat a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a ciblé la voiture du citoyen, Ali Al-Qasad, ce qui a causé sa destruction.

La source a ajoutée que les mercenaires de l'agression ont ciblé utilisant de l'artillerie et des rouquettes des diverses zones au district de Sourwah, causant de grandes pertes aux maisons et fermes des citoyens.

[04/مايو/2017]SABA