SANA'A, May 04 (Saba) – The US-Saudi fighter jets launched a strike on Sanhan and bani behlol district of Sana'a province, a security official told Saba on Wednesday.



The strike targeted Jarban zone caused damage to the property of citizens and their homes.





SABA [04/مايو/2017]SABA