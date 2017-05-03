رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نادي أياكس يقسو على ليون برباعية ويقترب من التأهل لنهائي الدوري الأوروبي أمستردام – سبأ :

بات أياكس أمستردام الهولندي على مشارف التأهل للمباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج)، عقب فوزه الكبير والمستحق 4 / 1 على ضيفه ليون الفرنسي في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية امس الأربعاء.



ويكفي أياكس الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة التي ستقام بفرنسا الأسبوع المقبل، لحجز بطاقة التأهل للنهائي، فيما أصبح يتعين على ليون الفوز بثلاثية نظيفة على الأقل، إذا أراد مواصلة مسيرته في المسابقة القارية.



يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز بمواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين مانشستر يونايتد الانجليزي وسيلتا فيجو الأسباني.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ