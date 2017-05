L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Sharaf rencontre le Président de l'Office d'aide humanitaire et de la protection de civile de l'UE



SANA'A, 04 Mai (SABA)- Le ministre des Affaires étrangères, Hisham Sharaf Abdullah, a discuté avec le Président de l'Office d'aide humanitaire et de la protection civile de l'Union européenne à Sana'a, la situation humanitaire au Yémen et les efforts de déployés par l'Union européenne dans cet aspect.



Lors de la rencontre, Sharaf a appréciée la position de l'Union européenne à l'égard de l'agression au Yémen, appelant à une solution politique et à la cessation des hostilités, des attaques contre des civils, ce qui a été exprimé par le Conseil de l'Union européenne au cours de la réunion, qui a eu lieu à Bruxelles le 4 Avril.



Pour sa part, le responsable de l'UE a exprimé sa gratitude pour le gouvernement du salut national sur les facilités offertes pour les organisations travaillant dans le côté humanitaire.



Il a affirmé l'engagement de fournir tous les aspects du soutien possible pour faire face à la situation humanitaire et alléger les souffrances des yéménites pour établir en fin la paix.





AM



