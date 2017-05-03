عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النواب الاميركي يصوت على سحب قانون (اوباما كير) اليوم واشنطن – سبأ :

يصوت مجلس النواب الأميركي،اليوم الخميس ، على قانون الرعاية الصحية الجديد الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب، وسحب قانون (اوباماكير).



ونقلت وسائل إعلام أميركية الأربعاء عن زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس كيفين ماكارثي قوله إن الجمهوريين حصلوا على الأغلبية لتمرير مشروع القانون الجديد.



وأضاف في تصريحات للصحافيين أن القانون سيمر خلال التصويت، واصفا المشروع بأنه جيد.



وجاءت هذه التصريحات بعد مشاورات مطولة اجرتها إدارة ترمب من أجل الحصول على الأصوات الكافية لتمرير المشروع، بعد أن فشلت في إقراره في شهر مارس الماضي بسبب رفضه من قبل عدد من الجمهوريين.



وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أكد في تصريحات سابقة امس الأربعاء أن الرئيس ترمب يأمل في تخطي عقبة عدد الأصوات الكافية لتمرير مشروع الرعاية الصحية.

سبأ [04/مايو/2017]سبأ