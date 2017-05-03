محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصلحة الجمارك تنفي اخضاع مادة الغاز المنزلي للرسوم الجمركية (مصحح) صنعاء - سبأ :



نفى مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك صحه الأخبار التي تتحدث عن اخضاع مادة الغاز المنزلي للرسوم الجمركية ما تسبب بارتفاع اسعاره.



واكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان تلك الاخبار محض افتراء وكذب حيث وأن المصلحة تعمم دائما أن كافه المنتجات المحلية بما فيها الغاز المنزلي المنتج محلياً لا تخضع إطلاقاً للرسوم الجمركية.



وأشار المصدر الى أن كافه القاطرات الخاصة بالغاز المنزلي لا يتم اعتراضها على الإطلاق في أي نقطه أو مركز جمركي و لم يثبت أنه تم حجز أي قاطرة من القاطرات المحملة بالغاز المنزلي.



وأهابت مصلحة الجمارك بضرورة تحري الدقة والمصداقية عند النشر، وعدم الانجرار وراء المصادر التي تروج مثل هذه الشائعات المغرضة.

سبـأ [03/مايو/2017]سبـأ