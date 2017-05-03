محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بالحديدة يناقش إمكانية تأهيل مستشفى زبيد الريفي الحديدة - سبأ :



ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة وكيلا المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعلي أحمد قشر، إمكانية تأهيل مستشفى زبيد الريفي للقيام بدوره الطبي في خدمة المجتمع.



وأكد الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله ونقيب أطباء المحافظة الدكتور نجيب ملهي ومسؤلي المستشفيات والمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة، أهمية دعم وتأهيل المستشفى كونه يقع في منطقة محورية ويستقبل المرضى من أكثر من محافظة .



وأقر الإجتماع تشكيل لجنة من عدد من مسؤلي المستشفيات الخاصة للتنسيق مع مكتب الصحة والمنشآت الخاصة بالمحافظة لإختيار الأطباء للعمل وكذا تشكيل فرق النزول للمستشفى لمعالجة تكاليف النزول والسكن والإنتقالات.



وشدد الإجتماع على ضرورة توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمستشفى بما يمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه والبحث عن مانحين لتوفير تلك الأجهزة خلال المرحلة المقبلة.



حضر الإجتماع مدير إدارة المنشآت الخاصة بمكتب الصحة العامة الدكتور محمد شارة وعدد من المختصين بمكتب الصحة.



إلى ذلك أعلن نقيب الأطباء بمحافظة الحديدة الدكتور نجيب ملهي عن تسيير قافلة طبية إلى مستشفى زبيد الريفي مقدمة من أعضاء النقابة تشمل أدوية وعلاجات ومستلزمات طبية.



وأشاد وكيلا المحافظة الجماعي وقشر ومدير مكتب الصحة الدكتور جار الله بدور وتفاعل النقابة مع القضايا الصحية والمساهمة في التغلب على الصعوبات التي تعترض العمل الصحي لمواجهة الوبائيات والحد منها .

سبـأ [03/مايو/2017]سبـأ