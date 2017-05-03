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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - مايو - 2017 الساعة 08:52:49م
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  محلي
أجهزة الأمن تضبط المتهم بإلقاء قنبلة على أمن بني مطر ومتهم آخر بقتل أحد المواطنين
[03/مايو/2017]
صنعاء - سبأ :

 ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة صنعاء المتهم بإلقاء قنبلة على أمن مديرية بني مطر.

وأوضح مدير أمن محافظة صنعاء العميد الدكتور أحمد الماربي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالتنسيق مع أمن أمانة العاصمة ضبطت المتهم بإلقاء قنبلة فجر أمس على قسم أمن بني مطر في منطقة البليلي بأمانة العاصمة.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت أيضا من ضبط متهم آخر بقتل أحد المواطنين بأمانة العاصمة منذ أكثر من أربع سنوات .. مثمنا جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والسكينة العامة للمجتمع.

سبـأ
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