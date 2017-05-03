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وزير الأشغال يطلع على مشاريع الطرق والجسور بمحافظة إب
[03/مايو/2017] إب – سبأ:


اطلع وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ومعه وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس عبد الوهاب الحاكم على أوضاع الطرق والجسور وأعمال الصيانة والترميمات اللازمة في مشاريع الطرق بمحافظة إب.

حيث تفقد الوزير مطلق مشروع طريق إب بعدان بطول 20 كيلو وما يتطلبه من احتياجات لاستكمال المشروع .. موجها صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور رفع تقرير عن المعالجات الضرورية لاستئناف العمل في المشروع حسب الإمكانيات.

كما وجه وزير الأشغال المؤسسة العامة للطرق والجسور باستكمال الإجراءات والمعالجات اللازمة لمشروع صيانة السطح الإسفلتي لطريق إب - العدين بطول 30 كيلو .

وأكد على مكتب الأشغال بالمحافظة ومؤسسة الطرق والجسور بذل مزيد من الجهود في إعادة تأهيل وصيانة الطرق والجسور التي أستهدفها العدوان وكذا الطرق التي تضررت جراء سيول الأمطار.

وزار وزير الأشغال العامة جسر السياني في طريق إب القاعدة والذي أستهدفه طيران العدوان وكذا طريق كتاب إب بطول 72 كيلوا وما خلفه طيران العدوان في الطريق من أضرار جراء استهداف جسر الدليل.

وتفقد مشروع ترميم وصيانة في عدد من شوارع مدينة إب الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور بتمويل صندوق صيانة الطرق، والأضرار في الطرق التي تعرضت لجرف جراء سيول الأمطار .. مؤكدا أهمية اتخاذ المعالجات اللازمة لتأهيل الطرق الرئيسية سواء بناء جدران ساندة أو حمايات ومصارف مياه الأمطار.

واستمع الوزير مطلق خلال زيارته للطرق بالمحافظة من مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف ومدير فرع مؤسسة الطرق والجسور المهندس طاهر المقرمي إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه عمل الفرع والمعالجات اللازمة لتمكينه من القيام بدوره .

رافقه خلال الزيارة مدير عام المشاريع بالمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس شوقي القيلي.

سبأ
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