[03/مايو/2017]
صنعاء - سبأ :
ناقش إجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع الإستثمار يحيى محسن جمعان، سبل تعزيز وتشجيع قطاع الإستثمار بالمحافظة.
واستعرض الإجتماع الذي ضم نائب مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة القاضي محمد العرشاني وعدد من مدراء الإدارات المختصة، الصعوبات التي تواجه عمل المكتب في جانب الإستثمار لعدد من الأراضي التي عليها إشكاليات ويتم الترافع عنها بالمحاكم.
وأكد الإجتماع أهمية تعزيز أداء قطاع الإستثمار بالمحافظة وإنشاء قاعدة بيانات للأراضي الصالحة للإستثمار مع تحديد نوعية الاستثمار.
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