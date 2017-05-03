[03/مايو/2017]
براغ - سبأ :
ودعت الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا اليوم الاربعاء الدور الثاني لدورة براغ التشيكية الدولية للتنس، على يد صاحبة الأرض كاتيرينا سينياكوفا.
وتمكنت اللاعبة الروسية الشابة (20 عاما)، والمصنفة 77 عالميا، من حسم نتيجة المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط مقابل أربعة، لكن منافستها التشيكية تمكنت من قلب تأخرها إلى فوز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: (4-6) و(6-4) و(6-4)، في مباراة ماراثونية، استغرقت ساعتين وسبع دقائق.
وستكون كاتيرينا سينياكوفا في الدور ربع النهائي بانتظار الفائزة من "الديربي" التشيكي، الذي يجمع مواطنتيها باربارا ستريكوفا، ولوسي غراديتسكايا.
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