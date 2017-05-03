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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - مايو - 2017 الساعة 08:05:15م
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  اقتصاد
شركة الطيران الايطالية (أليطاليا) تبدأ إجراءات إشهار إفلاسها
[03/مايو/2017]
روما - سبأ :

أعلنت شركة الطيران الإيطالية (أليطاليا) اليوم أنها ستبدأ رسميا إجراءات إشهار الإفلاس بعدما رفض العاملون فيها خطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها الحكومة.

وأكدت الشركة في الوقت نفسه أن جدول الرحلات الجوية سيستمر حاليا كالمعتاد بينما تتخذ الإدارة الإجراءات المطلوبة.

وقد حصلت الشركة على معونات وصلت إلى 7 مليارات يورو من الحكومة الإيطالية خلال العقد الماضي بسبب خسائرها، ورغم حجم المعونات الهائل الذي حصلت عليه الشركة إلا أنها لم تتمكن من إيقاف الخسائر ووصل بها الأمر إلى إمكانية إيقاف الخدمات بشكل كامل قريبا.

وصوت العاملون في الشركة الأسبوع الماضي لصالح رفض خطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها الإدارة وتقتضي بتخفيض الرواتب والنفقات بشكل عام لتدبير موارد مالية أكبر لتسيير الرحلات.

وقد ضخت الحكومة الإيطالية 400 مليون يورو إلى أرصدة الشركة لمساعدتها في تسيير الرحلات خلال مرحلة إشهار الإفلاس.. وفي الوقت نفسه استبعد وزير المالية الإيطالي أن تقدم الحكومة أي دعم مالي آخر للشركة الخاسرة.

سبـأ
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