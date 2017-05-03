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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - مايو - 2017 الساعة 08:05:15م
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  محلي
وقفات احتجاجية بمدارس شبام كوكبان والخبت وملحان بالمحويت تندد باستمرار العدوان السعودي
[03/مايو/2017] المحويت - سبأ:


شهدت عدد من مدارس مديريات شبام كوكبان وملحان والخبت بمحافظة المحويت وقفات احتجاجية وأنشطة مدرسية منددة باستمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم وحصاره الجائر .

واستنكر الطلاب والطالبات الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي الغاشم بحق المواطنين في مختلف المحافظات.. مطالبين الامم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالضغط لوقف العدوان وحصاره على اليمن الذي يمنع دخول الغذاء والدواء.

وأكدوا أن نا تتعرض له البلاد من عدوان سافر يعد من جرائم الحرب وضد الإنسانية و تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

سبأ
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