رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر اللقاء الجماهيري الموسع بمحافظة إب حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال زيارته اليوم لمحافظة إب اللقاء الجماهيري الموسع بحضور المحافظ عبد الواحد صلاح وقيادة السلطة المحلية والمشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية ورؤساء الأحزاب.... بوتين وترمب يبحثان التسوية السياسية في سوريا أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بحثا خلال اتصال هاتفي ليلة الليلة الماضية، عددا من القضايا الراهنة للتعاون الثنائي على الساحة الدولية، وآفاق تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب العالمي في سياق الوضع في سوريا. ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض المخزونات الأمريكية ارتفعت أسعار النفط اليوم مع انخفاض في المخزونات الأمريكية في السوق . وزير الشباب والرياضة يكرم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب المدرسية كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، اليوم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب الرياضية المدرسية الأولى التي نظمها على مدى أسبوعين النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع امانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.