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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - مايو - 2017 الساعة 08:06:49م
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وكيل محافظة الحديدة يؤكد أهمية دور الإعلام في مواجهة العدوان
[03/مايو/2017] الحديدة - سبأ:
أكد وكيل محافظة الحديدة عبدالرحمن الجماعي أهمية دور الإعلام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وأشار الوكيل الجماعي في لقاء بممثلي وسائل الإعلام بالمحافظة إلى أن الإعلام يعد من الوسائل الهامة في كشف وفضح جرائم العدوان بحق أبناء الشعب اليمني لأكثر من عامين.

ودعا مختلف الوسائل الإعلامية إلى رصد وتوثيق جرائم العدوان ونقلها عبر الرسائل الإعلامية المختلفة إلى الرأي العام العالمي.

فيما أشار وكيل المحافظة للشئون الثقافية والإعلامية علي أحمد قشر إلى ضرورة وضع خطة إعلامية تتواكب مع المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الذي تتعرض له البلاد بصورة عامة ومحافظة الحديدة وميناءها بصورة خاصة .

وأكد ضرورة التنسيق بين مختلف الوسائل الإعلامية لتغطية الأحداث التي تشهدها المحافظة بمهنية ورصد جرائم العدوان في مختلف مديريات المحافظة.

وكان اللقاء قد أشاد بصمود وثبات الكوادر الإعلامية والصحفية في مختلف وسائل الإعلام بالمحافظة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وتطرق ممثلو الوسائل الإعلامية إلى المعوقات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم لمختلف الفعاليات في المحافظة .. مشددين على أهمية التنسيق في تغطية الفعاليات الخاصة بالعدوان.

وأكدوا إستمرار أداء العمل في كشف جرائم ومجازر العدوان البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني لأكثر من عامين.

حضر اللقاء وكيل المحافظة أحمد دهموس ومدير أمن المحافظة العميد عبدالحميد المؤيد ومدير عام الإعلام بالمحافظة عادل حسن مكي ومدير عام وكالة الأنباء اليمنية سبأ بالمحافظة علي العاقل ومدير عام إذاعة الحديدة عبد القادر المنصوب.
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