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إجتماع برئاسة وزير الأشغال ومحافظ تعز يناقش إحتياجات المحافظة
[03/مايو/2017] تعز - سبأ:


ناقش إجتماع بمحافظة تعز اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ومحافظ تعز عبده الجندي الإحتياجات الملحة والعاجلة من مشاريع البنية التحتية وإعادة تأهيل المشاريع الحيوية التي إستهدفها تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الأشغال المهندس فيصل مشعل نصر، إلى أوضاع الطرق والجسور التي إستهدفها تحالف العدوان بالمحافظة وكذا الطرق والجسور التي تضررت جراء سيول الأمطار.

وفي اللقاء أكد الوزير مطلق إهتمام الوزارة في تأهيل شبكة الطرق والجسور التي استهدفها العدوان بالمحافظة.

وجه بتخصيص 100 مليون ريال من إيرادات صندوق صيانة الطرق لغرض قيام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بصيانة الطرق وتسهيل حركة السير وتخفيف الإدزحام ومعانات المواطنين .. موضحا أن زيارته تأتي للإطلاع على أوضاع المحافظة وتلمس إحتياجاتها وخاصة في مشاريع الطرق والجسور والصيانة لها جراء ما تعرضت له من تدمير وإعتداء من قبل تحالف العدوان.

من جانبه عبر المحافظ الجندي عن تقديره لجهود قيادة وزارة الأشغال العامة ومتابعتها الميدانية لمتطلبات المحافظة من المشاريع الخدمية والحيوية خاصة وأن تعز وكافة المحافظات تتعرض لتدمير ممنهج من قبل تحالف العدوان .

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