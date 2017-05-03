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وزير الأشغال يطلع على أوضاع الطرق والجسور التي إستهدفها العدوان بمحافظة تعز
[03/مايو/2017] تعز - سبأ:



تفقد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ومحافظ تعز عبده الجندي ووكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس عبد الوهاب الحاكم محطة الوزن المحوري للمركبات الثقيلة بمنطقة الحوبان بتعز.

واستمع وزير الأشغال ومحافظ تعز خلال الزيارة من القائمين على المحطة إلى شرح حول مهام المحطة وآلية عملها والدور الذي تقوم به في خدمة المحافظة.

وحث الوزير مطلق العاملين الحفاظ على المحطة وملحقاتها.

كما تفقد وزير الأشغال العامة ومحافظ تعز حديقة الحيوان بمنطقة الحوبان بتعز، وأطلعا على أوضاع الحديقة وإحتياجاتها وما تقدمه من خدمات للمواطنين المرتادين لها بإعتبارها أحد المتنفسات الهامة بالمحافظة.

إلى ذلك اطلع وزير الأشغال العامة ووكيل الوزارة لقطاع الطرق على أوضاع الطرق والجسور بمدينة تعز والتي إستهدفها طيران العدوان السعودي الأمريكي، وتفقدا الشوارع الداخلية لمدينة تعز وما تحتاجه من صيانة وإعادة تأهيل.

كما تفقد الوزير مطلق مشروع مدينة الصالح السكنية لذوي الدخل المحدود والذي إستهدف تحالف العدوان جزء منها، كانت على وشك التسليم للمستفيدين.

وإستنكر وزير الأشغال العامة الإستهداف الممنهج من قبل تحالف العدوان لمشاريع البنى التحتية والطرقات والمشاريع الخدمية .. مؤكدا أن استهداف العدوان لمشاريع الطرق التي تعد شريان الحياة يهدف لقطع الطريق أمام إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمحافظة.

سبأ
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