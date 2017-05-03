[03/مايو/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش لقاء بصنعاء اليوم الجوانب المتعلقة بدور منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والتنموية.
واستعرض اللقاء الذي نظمته حكومة شباب اليمن الصعوبات التي تواجه سير عمل المنظمات وخططها المستقبلية وآلية التنسيق والتشبيك بين الحكومة والمنظمات.
وفي اللقاء أكد رئيس وزراء حكومة الشباب محمد الجرادي إهتمام حكومة شباب اليمن بمنظمات المجتمع المدني وما تقدمه من مساعدات وخدمات للمواطنين .. لافتا إلى أن حكومة الشباب تسعى لتحفيز دور منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية بالعمل في مختلف الجوانب.
فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي إستعداد حكومة الإنقاذ الوطني تذليل الصعاب التي تواجه حكومة الشباب وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وتمكينها من المساهمة بفاعلية في وضع القوانين والسياسات العامة.
سبأ