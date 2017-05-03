ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 03 - مايو - 2017 الساعة 07:20:48م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر اللقاء الجماهيري الموسع بمحافظة إب
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال زيارته اليوم لمحافظة إب اللقاء الجماهيري الموسع بحضور المحافظ عبد الواحد صلاح وقيادة السلطة المحلية والمشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية ورؤساء الأحزاب....
بوتين وترمب يبحثان التسوية السياسية في سوريا
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بحثا خلال اتصال هاتفي ليلة الليلة الماضية، عددا من القضايا الراهنة للتعاون الثنائي على الساحة الدولية، وآفاق تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب العالمي في سياق الوضع في سوريا.
ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض المخزونات الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط اليوم مع انخفاض في المخزونات الأمريكية في السوق .
وزير الشباب والرياضة يكرم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب المدرسية
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، اليوم الأبطال والمبرزين بدورة الألعاب الرياضية المدرسية الأولى التي نظمها على مدى أسبوعين النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع امانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.
آخر الأخبار:
وزير الأشغال يطلع على أوضاع الطرق والجسور التي إستهدفها العدوان بمحافظة تعز
مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات
الحكومة المصرية تفرض غرامات ضخمة على من يضايق السياح والمؤبد لسارقي الآثار
وزير الخارجية : الأصوات النشاز لا تستطيع أن تهز الوحدة الوطنية بين المؤتمر وأنصار الله
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الخارجية : الأصوات النشاز لا تستطيع أن تهز الوحدة الوطنية بين المؤتمر وأنصار الله
[03/مايو/2017]
صنعاء - سبأ:
 أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف أن الأصوات النشاز لا تستطيع أن تهز الوحدة الوطنية بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله .

وقال وزير الخارجية خلال ترؤسه اللقاء الدوري لقيادة وموظفي الوزارة " إن التجاوزات اللا مسئولة من أي عناصر تفرض نفسها على الشعب لن تقبل لأنها تعمل على شق الصف الوطني وتبحث عن مصالحها الآنية والأنانية على حساب الوطن وأمنه وسلامته ووحدته، وأن على جميع أبناء الشعب ومنهم الدبلوماسيين أن يفهموا أن مصلحة اليمن فوق كل الإعتبارات".

وأشاد بجميع الأنشطة الدبلوماسية التي تقوم بها الوزارة تحت شعار "مصلحة الوطن والدفاع عن كرامته ".

ووصف وزير الخارجية المرتزقة وأبواق الفرقة والفتنة ممن يتعمدون محاربة الإصطفاف الوطني وإقلاق المواطنين بما في ذلك التشكيك في صحة الوثائق الرسمية كالجوازات الشخصية بخونة الوطن.

كما أكد أن دور ومهام وزارة الخارجية، إبقاء القنوات الدبلوماسية والسياسية مفتوحة مع دول العالم كلها، ودعم كافة الجهود الدولية الساعية لإحلال السلام في اليمن، طالما ونتيجتها ستكون سلام عادل ومٌنصف للشعب اليمني .

وأعرب الوزير شرف عن استغرابه مما يحاول البعض الترويج أن الوزارة تنبطح لموقف هذه الدولة أو تلك بحسب ما يقوله البعض ممن يوجه تلك الإتهامات .. قال" إن الأساس الصحيح في العمل الدبلوماسي هو أن نعمل على كسب مواقف وتأييد العالم أجمع وأنه عندما يتحدث الأمريكيون بشيء إيجابي عن الوضع نصرح بما يشدد ويدعم ذلك الموقف أو التوجه، وعندما يتحدثون بسوء أو شر نرد وبقوة بالرفض والإدانة، لأن الخبرة والمهنية الدبلوماسية تفترض على أن من يرسل رسائل خضراء يجد نتائجها الطيبة وتنعكس على علاقات الدول، ومن يرسل رسائل عدوانية يرد عليه بأقوى منها عدائية ".

وحمل وزير الخارجية دول العدوان مسؤولية إعادة بناء اليمن في كل الظروف .. مؤكدا أن أي ترتيبات قادمة لبدء أي مفاوضات سلام جديدة دون فتح مطار صنعاء الدولي وإيقاف العدوان مرفوضة ولا يمكن أن يقبل بها الشعب اليمني.

وبخصوص تصريحات محمد بن سلمان مساء الثلاثاء دعا وزير الخارجية قائد العدوان وتحالفه أن يخفف من عدائه لليمن وأن يأتي منه شيء إيجابي بالنسبة لليمن بعد عامين من فشل ذريع لسياسته العدائية.

وقال "إن حديث محمد بن سلمان يدل قطعا أنه ولي العهد وليس ولي ولي العهد ليوضح للعالم أنه إنتهى من إزاحة ولي العهد محمد بن نايف شريكه في العدوان على اليمن وأهل اليمن ".

وأكد وزير الخارجية أن قاعدة المصالح وما يصلح لليمن ويحفظ أمنه وسيادته هي من يحكم السياسة اليمنية تجاه العالم وأن مجال الإستثمار والإعمار في اليمن واعد لمرحلة ما بعد العدوان .. لافتا إلى أن اليمن سيفتح أبوابه لمن يريد إنعاش الإقتصاد الوطني والخدمات والتجارة بما ينعكس بالخير على المستوى المعيشي للمواطن أولا وأخير.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الأشغال يطلع على أوضاع الطرق والجسور التي إستهدفها العدوان بمحافظة تعز
مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات
نجل رجل الأعمال المغشي: قضية اختطاف والدي جنائية وليست لها علاقة بأي طرف سياسي
مناقشة سبل تطوير أداء معهد تأهيل المعلمين بصنعاء
رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة يطلع على أنشطة مكتب جمعية العون المباشر في اليمن
فعالية بكلية التربية والآداب بجحانة بالذكرى الـ 13 للشهيد القائد
طيران العدوان السعودي يستهدف بغارة سيارة مواطن بمديرية صرواح بمأرب
تكريم 293 طالبة من الثانوية العامة والمعلمين بمديرية سنحان
مقتل قيادات عسكرية بارزة موالية للعدوان بقصف للجيش واللجان الشعبية شمال المخا
القبض على مشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة بمديرية رداع محافظة البيضاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يستهدف بغارة سيارة مواطن بمديرية صرواح بمأرب
[03/مايو/2017]
وزير الإعلام : الإعلام الوطني لعب دوراً مهماً في مواجهة الآلة التضليلية الضخمة للعدوان
[03/مايو/2017]
العدوان السعودي يواصل ارتكاب الجرائم البشعة بحق الشعب اليمني
[03/مايو/2017]
جمعية العون المباشر تقدم مساعدات إغاثية لأكثر من 22 ألف إنسان في محافظة الحديدة
[03/مايو/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بعمليات قنص بمديرية المصلوب بالجوف
[02/مايو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by