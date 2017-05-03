محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية : الأصوات النشاز لا تستطيع أن تهز الوحدة الوطنية بين المؤتمر وأنصار الله صنعاء - سبأ:

أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف أن الأصوات النشاز لا تستطيع أن تهز الوحدة الوطنية بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله .



وقال وزير الخارجية خلال ترؤسه اللقاء الدوري لقيادة وموظفي الوزارة " إن التجاوزات اللا مسئولة من أي عناصر تفرض نفسها على الشعب لن تقبل لأنها تعمل على شق الصف الوطني وتبحث عن مصالحها الآنية والأنانية على حساب الوطن وأمنه وسلامته ووحدته، وأن على جميع أبناء الشعب ومنهم الدبلوماسيين أن يفهموا أن مصلحة اليمن فوق كل الإعتبارات".



وأشاد بجميع الأنشطة الدبلوماسية التي تقوم بها الوزارة تحت شعار "مصلحة الوطن والدفاع عن كرامته ".



ووصف وزير الخارجية المرتزقة وأبواق الفرقة والفتنة ممن يتعمدون محاربة الإصطفاف الوطني وإقلاق المواطنين بما في ذلك التشكيك في صحة الوثائق الرسمية كالجوازات الشخصية بخونة الوطن.



كما أكد أن دور ومهام وزارة الخارجية، إبقاء القنوات الدبلوماسية والسياسية مفتوحة مع دول العالم كلها، ودعم كافة الجهود الدولية الساعية لإحلال السلام في اليمن، طالما ونتيجتها ستكون سلام عادل ومٌنصف للشعب اليمني .



وأعرب الوزير شرف عن استغرابه مما يحاول البعض الترويج أن الوزارة تنبطح لموقف هذه الدولة أو تلك بحسب ما يقوله البعض ممن يوجه تلك الإتهامات .. قال" إن الأساس الصحيح في العمل الدبلوماسي هو أن نعمل على كسب مواقف وتأييد العالم أجمع وأنه عندما يتحدث الأمريكيون بشيء إيجابي عن الوضع نصرح بما يشدد ويدعم ذلك الموقف أو التوجه، وعندما يتحدثون بسوء أو شر نرد وبقوة بالرفض والإدانة، لأن الخبرة والمهنية الدبلوماسية تفترض على أن من يرسل رسائل خضراء يجد نتائجها الطيبة وتنعكس على علاقات الدول، ومن يرسل رسائل عدوانية يرد عليه بأقوى منها عدائية ".



وحمل وزير الخارجية دول العدوان مسؤولية إعادة بناء اليمن في كل الظروف .. مؤكدا أن أي ترتيبات قادمة لبدء أي مفاوضات سلام جديدة دون فتح مطار صنعاء الدولي وإيقاف العدوان مرفوضة ولا يمكن أن يقبل بها الشعب اليمني.



وبخصوص تصريحات محمد بن سلمان مساء الثلاثاء دعا وزير الخارجية قائد العدوان وتحالفه أن يخفف من عدائه لليمن وأن يأتي منه شيء إيجابي بالنسبة لليمن بعد عامين من فشل ذريع لسياسته العدائية.



وقال "إن حديث محمد بن سلمان يدل قطعا أنه ولي العهد وليس ولي ولي العهد ليوضح للعالم أنه إنتهى من إزاحة ولي العهد محمد بن نايف شريكه في العدوان على اليمن وأهل اليمن ".



وأكد وزير الخارجية أن قاعدة المصالح وما يصلح لليمن ويحفظ أمنه وسيادته هي من يحكم السياسة اليمنية تجاه العالم وأن مجال الإستثمار والإعمار في اليمن واعد لمرحلة ما بعد العدوان .. لافتا إلى أن اليمن سيفتح أبوابه لمن يريد إنعاش الإقتصاد الوطني والخدمات والتجارة بما ينعكس بالخير على المستوى المعيشي للمواطن أولا وأخير.

سبأ [03/مايو/2017]سبأ