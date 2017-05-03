[03/مايو/2017]
صنعاء - سبأ:
أكد عامر المغشي نجل رجل الأعمال المختطف الحاج عبدالله احمد المغشي أن قضية اختطاف والده جنائية وليس لها علاقة بأي طرف سياسي.
جاء ذلك في تصر يح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) نافياً ما تروج له وسائل الاعلام المؤيدة للعدوان من قنوات فضائية ومواقع الكترونية حول مسؤولية أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام عن حادثة اختطاف والده , مبيناً ان التحقيقات أثبتت ان الحادث جنائي بحت.
وطالب عامر عبدالله المغشي الأجهزة الأمنية بالتسريع في ضبط وإحضار المتهمين في قضية الاختطاف بما يسهل الإفراج عن والده رجل الأعمال والمستثمر بحديقة السبعين الذي أختطفه مسلحون من أمام منزله عصر الخميس الماضي.
سبأ