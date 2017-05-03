اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إدارة الطاقة الأمريكية : تراجع مخزونات الخام وارتفاع مخزون البنزين نيويورك – سبأ:

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين وانخفض مخزون نواتج التقطير.



وتراجعت مخزونات الخام 930 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل بينما توقع المحللون هبوطها 2.3 مليون برميل.



وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 728 ألف برميل.



وأظهرت البيانات انخفاض استهلاك الخام بمصافي التكرير 108 آلاف برميل يوميا، وتراجع معدل تشغيل المصافي 0.8 نقطة مئوية.



وارتفعت مخزونات البنزين 191 ألف برميل .. كما وانخفضت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 562 ألف برميل مقابل توقعات بارتفاعها 723 ألف برميل.



ونزلت واردات الخام الأمريكية 34 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

سبأ [03/مايو/2017]سبأ